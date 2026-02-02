Riscaldamento autonomo preparati alla sorpresa | quanto spendi davvero in base all’impianto

Con l’inverno alle porte, molti italiani si chiedono quanto spenderanno davvero per il riscaldamento domestico. Chi ha un impianto autonomo pensa di risparmiare, ma i costi potrebbero sorprenderli. È il momento di fare i conti e capire cosa aspettarsi nel 20252026.

Il riscaldamento autonomo è tra i più diffusi in Italia, ma si tratta di un’abitudine o c’è un effettivo risparmio? Con l’arrivo dell’inverno torna il tema dei costi del riscaldamento domestico, soprattutto per chi utilizza un impianto autonomo e vuole capire quanto spenderà nel 20252026. La spesa varia in base alla metratura dell’abitazione, alla classe energetica e alla tipologia di impianto installato, elementi che incidono in modo significativo sui consumi. In Italia oltre il 95% delle abitazioni utilizza ancora il gas metano, motivo per cui i costi dipendono principalmente dalle tariffe del mercato libero e tutelato. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

