Star Wars | Maul – Shadow Lord ecco il trailer dell’attesa serie su Disney+

Su Disney+ è stato diffuso il trailer di Star Wars: Maul – Shadow Lord, la nuova serie animata di Lucasfilm Animation. La produzione, che sarà visibile dal 6 aprile, si concentra sul personaggio di Maul e il suo ruolo nel lato oscuro della Forza. La piattaforma streaming ha reso disponibile il video, anticipando l’atteso debutto della serie.

Lucasfilm Animation ha rilasciato il nuovo trailer di Star Wars: Maul – Shadow Lord, l’attesissima serie animata che debutterà in esclusiva sulla piattaforma il prossimo 6 aprile. Per l’occasione, il lancio sarà caratterizzato dal rilascio di due episodi a settimana, portando la serie verso il gran finale previsto per il 4 maggio, l’immancabile Star Wars Day. Ambientata dopo i tragici eventi di The Clone Wars, la serie segue Maul nel suo tentativo di ricostruire un sindacato criminale su un pianeta remoto, lontano dalle grinfie dell’Impero. In questa sua implacabile ricerca di vendetta, l’ex apprendista Sith incrocerà il cammino di Devon Izara, una giovane Padawan Jedi disillusa che Maul vede come la potenziale allieva perfetta per i suoi oscuri scopi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Star Wars: Maul – Shadow Lord, ecco il trailer dell’attesa serie su Disney+ Articoli correlati Leggi anche: Maul – Shadow Lord, la nuova serie animata di Star Wars su Disney+: trailer e quando esce Star Wars: Maul – Shadow Lord | Disney+ svela il teaser trailer della serie animataDisney+ ha diffuso poco fa il teaser trailer di Star Wars: Maul – Shadow Lord, la nuova serie originale animata ispirata al celebre universo creato... Contenuti utili per approfondire Star Wars Temi più discussi: ‘Star Wars: Maul – Shadow Lord’, in arrivo su Disney+; Star Wars rilancia Darth Maul: la nuova serie animata arriva su Disney+ | Trailer; Star Wars: Maul – Shadow Lord si mostra in un nuovo trailer; Star Wars: Maul – Shadow Lord, l'iconico personaggio vuole vendicarsi nel nuovo trailer. Star Wars: Maul - Shadow Lord trailer anticipa una storia di vendetta oscuraLucasfilm ha svelato un nuovo trailer per Star Wars: Maul - Shadow Lord, offrendo ai fan uno sguardo più oscuro sulla galassia nei primi giorni dell'Impero. gamereactor.it Star Wars: Maul – Shadow Lord, ecco il trailer dell’attesa serie su Disney+Guarda il nuovo trailer di Star Wars: Maul – Shadow Lord. La serie animata di Dave Filoni debutta il 6 aprile su Disney+. Scopri la trama e il cast. universalmovies.it IL COMMENTO di Star Wars Holocron al nuovo trailer "Il trailer di MAUL - SHADOW LORD è pazzesco. Adoro l'atmosfera horror: sembra che la serie tratti Maul come un killer da film slasher, alla Michael Myers o Jason Voorhees. L'animazione è mozzafiato, in - facebook.com facebook Star Wars rilancia Darth Maul: la nuova serie animata arriva su Disney+ | Trailer x.com