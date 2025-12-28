Inter Atalanta chiudere l’anno con un segnale | il dato che può favorire Chivu nella sfida contro la Dea

L'ultima partita dell'Inter prima di San Silvestro rappresenta un momento importante per valutare la continuità di Chivu in vista della sfida contro l’Atalanta. Analizzando i dati recenti, si evidenzia un elemento che potrebbe favorire la squadra nerazzurra nel confronto con la Dea. Un'occasione per osservare le strategie e le potenzialità in un incontro che potrebbe influire sulle prospettive di fine anno.

Inter News 24 Inter Atalanta, Chivu a caccia di continuità nell’ultima gara prima di San Silvestro: cosa filtra sulla sfida a scacchi contro Palladino. Il 2025 dell’ Inter è stato complesso, fatto di risultati altalenanti e di un rendimento che non sempre ha rispecchiato le ambizioni iniziali. Eppure, nel bilancio di una stagione difficile, restano anche aspetti positivi dai quali ripartire. La sfida contro l’Atalanta, ultimo impegno dell’anno solare, rappresenta in questo senso uno snodo simbolico oltre che sportivo. Salutare il 2025 con una vittoria avrebbe un valore che va oltre i tre punti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Atalanta, chiudere l’anno con un segnale: il dato che può favorire Chivu nella sfida contro la Dea Leggi anche: Inter Chivu, nerazzurri avevano bisogno di inviare un segnale immediato già nella sfida contro la squadra di Gilardino Leggi anche: Atalanta Milan, Allegri può sorridere in vista della sfida contro la Dea: arrivano buone notizie dall’infermeria! Tutti gli aggiornamenti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Atalanta-Inter Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie - Alle spalle la delusione per la sconfitta in semifinale di Supercoppa, davanti un nuovo week end di Serie A per chiudere al meglio il 2025, da leader della classifica. ilmattino.it

