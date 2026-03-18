Solidarietà Fondazione Banco dell' energia celebra i 10 anni con un volume fotografico

Da iltempo.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione Banco dell'energia ha festeggiato i dieci anni con un volume fotografico che raccoglie oltre 80 immagini. Le fotografie mostrano le fragilità delle persone, ma anche la solidarietà che le sostiene. La presentazione si è svolta a Roma il 18 marzo. Sono stati illustrati diversi scatti che raccontano le storie di chi ha bisogno e di chi si impegna per aiutare.

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Oltre 80 fotografie che documentano le fragilità umane, ma celebrano soprattutto la forza della solidarietà. Operatori, volontari, associazioni, tecnici e famiglie: sono loro i volti che condividono tempo, ascolto e competenze in queste immagini. Il volume 'Ritratti di energia. Storie di persone, luoghi e dignità' è stato presentato il 17 marzo nel Chiostro Nina Vinchi del Piccolo Teatro Grassi, in occasione del decimo anniversario della Fondazione Banco dell'energia. L'ente non profit, nato nel 2016, è impegnato in attività di sostegno a persone e famiglie in situazioni di vulnerabilità economica e sociale, con particolare attenzione al tema del contrasto alla povertà energetica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Solidarietà, Fondazione Banco dell'energia celebra i 10 anni con un volume fotografico

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