Solidarietà Fondazione Banco dell' energia celebra i 10 anni con un volume fotografico

La Fondazione Banco dell'energia ha festeggiato i dieci anni con un volume fotografico che raccoglie oltre 80 immagini. Le fotografie mostrano le fragilità delle persone, ma anche la solidarietà che le sostiene. La presentazione si è svolta a Roma il 18 marzo. Sono stati illustrati diversi scatti che raccontano le storie di chi ha bisogno e di chi si impegna per aiutare.

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Oltre 80 fotografie che documentano le fragilità umane, ma celebrano soprattutto la forza della solidarietà. Operatori, volontari, associazioni, tecnici e famiglie: sono loro i volti che condividono tempo, ascolto e competenze in queste immagini. Il volume 'Ritratti di energia. Storie di persone, luoghi e dignità' è stato presentato il 17 marzo nel Chiostro Nina Vinchi del Piccolo Teatro Grassi, in occasione del decimo anniversario della Fondazione Banco dell'energia. L'ente non profit, nato nel 2016, è impegnato in attività di sostegno a persone e famiglie in situazioni di vulnerabilità economica e sociale, con particolare attenzione al tema del contrasto alla povertà energetica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Solidarietà, Fondazione Banco dell'energia celebra i 10 anni con un volume fotografico Articoli correlati Leggi anche: Innovazione, Fondazione Banco Napoli: cartoline digitali dall’Archivio Storico della Fondazione Banco Napoli Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fondazione Banco Temi più discussi: Milano Cortina 2026: migliaia di porzioni di cibo recuperate durante le Olimpiadi; L’energia solidale di Greco che aiuta a pagare le bollette; 'Ritratti di energia', la mostra gratuita che racconta le storie d'inclusione; Solidarietà in tavola: alla Fondazione Dino Zoli torna il Burraco per bene. Solidarietà a Grosseto: 50 pasti caldi a settimana da Mc Donald's per la Caritas dell'AddolorataMcDonald's di Grosseto dona 50 pasti caldi a settimana al Centro di Ascolto della Caritas parrocchiale, in collaborazione con la Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald e Banco Alimentare. maremmanews.it Burraco per Bene, un pomeriggio di gioco e solidarietà alla Fondazione Dino ZoliUn pomeriggio di gioco, convivialità e solidarietà. Domenica 22 marzo alle ore 15.00 la Fondazione Dino Zoli di Forlì ospiterà Burraco per Bene, un torneo di burraco di beneficenza organizzato per s ... forli24ore.it Dal 20 marzo al 20 giugno 2026, Palazzo Ricca, sede della Fondazione Banco di Napoli (Via dei Tribunali 213, Napoli), ospita la mostra “MONDI IN MOVIMENTO. Pinocchio incontra Pulcinella” del Maestro Antonio Nocera - facebook.com facebook