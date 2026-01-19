Iscrizioni scuole d'infanzia comunali a Napoli 2026-27 | ecco quando si potrà fare domanda

Le iscrizioni alle scuole d'infanzia comunali di Napoli per l'anno scolastico 2026-27 sono aperte. La procedura di domanda sarà disponibile per un mese, offrendo alle famiglie l'opportunità di registrarsi in tempo utile. È importante rispettare le scadenze indicate per garantire l'accesso ai servizi educativi per i bambini in età prescolare.

Al via le iscrizioni nelle scuole d'infanzia comunali a Napoli per l'anno 2026-27. C'è solo un mese di tempo per fare richiesta.

Quando si fanno le iscrizioni a scuola per il 2026-27: come fare domanda per primarie, medie e superiori

Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 sarà possibile presentare le domande di iscrizione per le scuole primarie, medie e superiori per l’anno scolastico 2026-2027. In questa guida, troverai le informazioni necessarie sul procedimento, i documenti richiesti e le modalità di presentazione, per assicurarti di completare correttamente la procedura nei tempi stabiliti.

Iscrizioni alla scuola dell'infanzia 2026-27: c'è tempo fino al 10 febbraio. Come fare domanda

Le iscrizioni alla scuola dell'infanzia per l’anno scolastico 2026-2027 a Roma sono aperte fino al 10 febbraio. Questa è l’occasione per presentare la domanda di ammissione, seguendo le procedure stabilite dal sistema scolastico. È importante rispettare i termini e verificare i requisiti richiesti, per garantire una corretta iscrizione e l’accesso ai servizi educativi per i bambini della fascia d’età interessata.

Iscrizione prima classe 2026-2027: domanda dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. Tutte le info da infanzia a secondaria

Sono aperti i bandi per le iscrizioni ai servizi di trasporto, mensa e prolungamento orario (pre e post scuola) per le scuole dell'infanzia e primarie dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (A.S. 2026/27). I bandi hanno diverse scadenze: per il trasporto sc

Inizio iscrizioni alle scuole dell'infanzia di Torino Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 sono aperte le iscrizioni alle scuole dell'infanzia Comunali, Statali e Convenzionate per l'a.s. 2026/2027.