Olimpico da record per l’Europa | la Roma sfida il Bologna nel segno del Muro Giallorosso

All’Olimpico, la Roma si prepara ad affrontare il Bologna in una partita che si preannuncia importante per il campionato italiano. I tifosi giallorossi hanno invaso gli spalti con bandiere e striscioni, creando un’atmosfera carica di entusiasmo. La società ha annunciato la presenza di oltre 60.000 spettatori, mentre le formazioni sono state ufficialmente comunicate poco prima del calcio d’inizio.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo I giallorossi sono sesti al mondo per spettatori stagionali; allerta ordine pubblico per l'andata al Dall'Ara dopo il divieto ai residenti di Roma. A poche ore dal fischio d'inizio di un confronto che profuma di storia e ambizione europea, il cuore pulsante della Capitale risponde con la consueta, travolgente passione. Nella mattinata di oggi, i dati relativi alla prevendita per il ritorno degli ottavi di Europa League tra Roma e Bologna hanno certificato il superamento di quota 50 mila spettatori, una cifra destinata a crescere ulteriormente nelle prossime sessioni di vendita.