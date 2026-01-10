Nave mercantile in avaria al largo di Viareggio in balia di onde alte 5 metri
Una nave mercantile si trova in difficoltà al largo di Viareggio, a causa di onde alte circa cinque metri. La situazione mette in evidenza le criticità della navigazione in condizioni meteorologiche avverse durante l’inverno, un periodo in cui il mare può risultare particolarmente imprevedibile, specialmente lungo la costa settentrionale della Toscana.
Viareggio (Lucca), 10 gennaio 2026 – Il mare d’inverno è un’insidia per le navi e gennaio sembra proprio essere il mese peggiore per passare al largo della costa settentrionale della Toscana. Un anno fa, il 28 gennaio, il naufragio della Guang Rong a Marina di Massa, venerdì 9 gennaio quella Master Nasser al largo di Viareggio. Le differenze? Che quest’ultimo mercantile è un po’ più piccolo (80 metri contro i 103 della Guang Rong) e soprattutto che a differenza del caso massese, qui non c’è stato scontro con nessun manufatto, mentre a Marina di Massa il pontile è stato distrutto. Onde alte 5 metri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
