Scusate devo dirgli una cosa Maria De Filippi sul palco | sorpresa a Gigi D’Alessio

Maria De Filippi si è rivolta al pubblico sul palco di C’è posta per te, annunciando di dover dire qualcosa di importante. La conduttrice ha lasciato intuire che la prossima stagione sarà incentrata sul serale di Amici 25, dopo aver concluso un’edizione che ha dovuto affrontare una concorrenza più forte del previsto. La presentatrice ha sorpreso Gigi D’Alessio con questa comunicazione.

Archiviata un’edizione di C’è posta per te che ha dovuto fare i conti con una concorrenza più insidiosa del previsto, Maria De Filippi si prepara adesso a spostare tutto il peso della stagione sul serale di Amici 25. Il talent di Canale 5 scatterà sabato 21 marzo in prima serata e si troverà davanti la sfida diretta con Canzonissima di Milly Carlucci, altro debutto molto atteso del weekend televisivo. Dopo i risultati che hanno rimesso in discussione certezze considerate granitiche, in casa Mediaset l’attenzione resta altissima. Nel frattempo, dentro Amici, la macchina del serale è già praticamente pronta. Le squadre sono state definite e il... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Gigi D’Alessio confermato giudice di Amici 2026, la sorpresa di Maria De Filippi sul suo palco e i nomi del seraleMaria De Filippi ha fatto una sorpresa a Gigi D'Alessio presentandosi nella prima tappa del suo tour al Palazzo dello Sport di Roma per... Leggi anche: C’è Posta per te, Gigi D’Alessio sorprende il pubblico e Maria De Filippi