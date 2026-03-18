Gigi D'Alessio confermato giudice di Amici 2026 la sorpresa di Maria De Filippi sul suo palco e i nomi del serale

Maria De Filippi ha fatto visita a Gigi D'Alessio durante la prima tappa del suo tour al Palazzo dello Sport di Roma, annunciandolo come nuovo giudice del serale di Amici 2026. La conduttrice si è presentata sul palco, sorprendendo l'artista, e ha confermato ufficialmente la sua partecipazione al talent show. Sono stati inoltre annunciati i nomi dei concorrenti che prenderanno parte alla fase finale.

Maria De Filippi ha fatto una sorpresa a Gigi D'Alessio presentandosi nella prima tappa del suo tour al Palazzo dello Sport di Roma per ufficializzare la carica di giudice del serale di Amici 2026. Restano altri due nomi, che potrebbero essere quelli di Elisa ed Elena D'Amario, con un jolly Cristiano Malgioglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Amici Serale, Gigi D’Alessio giudice ufficiale: il gesto di Maria De FilippiAmici Serale torna al centro dell’attenzione con un episodio inaspettato che coinvolge Maria De Filippi e uno dei volti più noti della musica... “Sarai il nuovo giudice del Serale di Amici 25”: Maria De Filippi “incorona” Gigi D’Alessio durante il concerto a Roma – IL VIDEOMaria De Filippi si è presentata ieri sera 17 marzo, a sorpresa, alla prima data romana del tour di Gigi D’Alessio (si replica stasera mercoledì 18... Contenuti utili per approfondire Gigi D 8217 Alessio confermato giudice... Temi più discussi: Maria De Filippi convoca Gigi D'Alessio tra i giudici del serale di Amici; Amici 25 serale, Gigi D’Alessio giudice: l’annuncio sul palco del live con Maria De Filippi; Gigi D'Alessio giudice di Amici, Maria De Filippi gli consegna la felpa del serale al concerto: Faccio l'allievo?; C’è posta per te chiude prima del previsto: è andata in onda ultima puntata. Gigi D’Alessio confermato giudice di Amici 2026, la sorpresa di Maria De Filippi sul suo palco e i nomi del seraleMaria De Filippi ha fatto una sorpresa a Gigi D'Alessio presentandosi nella prima tappa del suo tour al Palazzo dello Sport di Roma per ufficializzare ... fanpage.it Maria De Filippi sorprende Gigi d’Alessio durante il suo concerto: è uno dei giudici del seraleMaria de Filippi sale sul palco del concerto di Gigi d'Alessio per annunciare che il cantante sarà uno dei giudici di Amici 25 ... ultimenotizieflash.com Blitz a sorpresa di Maria De Filippi sul palco del Palazzo dello sport di Roma durante il concerto di Gigi D'Alessio. La conduttrice si è presentata con una felpa di Amici e l'ha regalata al cantante durante la prima data del tour nella Capitale. Con questo gesto si - facebook.com facebook