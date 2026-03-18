Ancona è la Capitale italiana della cultura 2028

Ancona è ufficialmente la Capitale italiana della Cultura 2028, come annunciato dal ministro competente. La città ha ottenuto il riconoscimento dopo aver presentato una candidatura che ha convinto la giuria. La designazione sarà valida per l’intero anno, durante il quale si svolgeranno numerosi eventi e iniziative culturali. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale del Ministero.

(Adnkronos) – Ancona è la Capitale italiana della Cultura 2028. A proclamarla è stato il ministro della cultura, Alessandro Giuli, nel corso della cerimonia che si è svolta oggi a Roma, nella Sala Spadolini del ministero, alla presenza della giuria presieduta da Davide Maria Desario e composta da Luca Galassi, Vincenzo Trione, Luisa Piacentini, Vicky Diquattro, Davide Rossi e Stefano Baia Curioni. La commissione giudicante ha ritenuto "eccellente" il dossier di Ancona, che è stata scelta "all'unanimità". Il Comune di Ancona, si legge nelle motivazioni declamate da Giuli subito prima dell'annuncio, ha presentato un "modello di... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Ancona Capitale italiana della Cultura 2028ABBONATI A DAYITALIANEWS Annuncio ufficiale del Ministero della Cultura È Ancona ad aggiudicarsi il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028,... Leggi anche: Ancona proclamata Capitale italiana della Cultura 2028 Ancona è la capitale italiana della Cultura 2028 Contenuti e approfondimenti su Ancona è la Capitale italiana della... Temi più discussi: Il Museo per Ancona Capitale Italiana della Cultura 2028; Ancona capitale delle capitanerie: Strategica per le emergenze in Adriatico; Ancona attende Roma: il 18 marzo il verdetto sulla Capitale della Cultura 2028; Capitale della Cultura 2028, mercoledì 18 marzo la proclamazione. In corsa Ancona. Questo adesso. Ancona proclamata Capitale italiana della Cultura 2028Ancona è la Capitale italiana della Cultura 2028. A proclamarla è stato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel corso della cerimonia che si è svolta oggi a Roma, nella Sala Spadolini del Min ... tg24.sky.it VIDEO | Ancona è la Capitale italiana della Cultura 2028La città marchigiana è stata scelta all'unanimità dalla Commissione presieduta da Davide Desario per il suo dossier eccellente ... dire.it Forli-Cesena, sconfitta in Capitale Cultura 2028: i sindaci rilanciano dopo la vittoria di Ancona - facebook.com facebook Ancona sarà la Capitale italiana della cultura nel 2028 x.com