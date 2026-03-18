La numero uno al mondo nel tennis ha risposto alle affermazioni del direttore del torneo di Dubai, che aveva suggerito sanzioni come multe e decurtazioni di punti per i giocatori coinvolti in controversie. La giocatrice ha commentato i commenti del dirigente definendoli ridicoli e ha lasciato aperta la possibilità di non tornare a disputare l’evento in futuro.

Quest'anno il Wta 1000 di Dubai ha subito un numero importante di defezioni, soprattutto da parte delle big come Sabalenka e Swiatek. Situazione che ha fatto non poco irritare il direttore del torneo Salah Tahlak, molto duro contro le atlete: “Le ragioni del ritiro sono un po’ strane. Iga ha detto di non essere mentalmente pronta a competere, mentre Sabalenka ha affermato di aver avuto alcuni piccoli infortuni - aveva detto -. Credo che le giocatrici, in caso di ritiro, dovrebbero essere punite più severamente. Non soltanto una multa, ma anche la decurtazione di punti nel ranking”. La proposta non è piaciuta a Aryna Sabalenka,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sabalenka, che polemica col direttore di Dubai: "Commenti ridicoli su di me. Non so se tornerò"

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