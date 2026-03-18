Sabalenka che polemica col direttore di Dubai | Commenti ridicoli su di me Non so se tornerò
La numero uno al mondo nel tennis ha risposto alle affermazioni del direttore del torneo di Dubai, che aveva suggerito sanzioni come multe e decurtazioni di punti per i giocatori coinvolti in controversie. La giocatrice ha commentato i commenti del dirigente definendoli ridicoli e ha lasciato aperta la possibilità di non tornare a disputare l’evento in futuro.
Quest'anno il Wta 1000 di Dubai ha subito un numero importante di defezioni, soprattutto da parte delle big come Sabalenka e Swiatek. Situazione che ha fatto non poco irritare il direttore del torneo Salah Tahlak, molto duro contro le atlete: “Le ragioni del ritiro sono un po’ strane. Iga ha detto di non essere mentalmente pronta a competere, mentre Sabalenka ha affermato di aver avuto alcuni piccoli infortuni - aveva detto -. Credo che le giocatrici, in caso di ritiro, dovrebbero essere punite più severamente. Non soltanto una multa, ma anche la decurtazione di punti nel ranking”. La proposta non è piaciuta a Aryna Sabalenka,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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