Rosita Grande Aracri | Era la migliore risorsa per la sua famiglia

Rosita Grande Aracri, figura chiave nel gruppo, era considerata la risorsa principale per la famiglia. Si occupava di proteggere il patrimonio dal rischio di confisca e gestiva le attività amministrative delle società coinvolte in reimpiego e spartizione di profitti illeciti. La sua presenza era ritenuta fondamentale per il funzionamento delle operazioni del gruppo.

"Da un lato schermava il patrimonio del padre dal rischio sempre incombente della confisca, dall’altro si occupava della gestione amministrativa delle società che il gruppo utilizzava per il reimpiego e di spartizione dei profitti illeciti. In questo dimostrò di essere la migliore risorsa di cui disponeva la famiglia". Così il giudice dell’udienza preliminare Roberta Malavasi descrive nelle motivazioni della sentenza Rosita Grande Aracri, condannata in primo grado col rito abbreviato a 7 anni e 4 mesi per associazione mafiosa, inquadrata come "partecipe" del sodalizio in accoglimento della tesi del pubblico ministero Beatrice Ronchi (richiesta 8 anni). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rosita Grande Aracri: "Era la migliore risorsa per la sua famiglia" Articoli correlati Duplice omicidio di ’ndrangheta del 2013, arrestato Nicolino Grande AracriSvolta nell’inchiesta sul duplice omicidio di ’ndrangheta del 2013: ordinanza di custodia cautelare per il boss Nicolino Grande Aracri. Italia in lutto, addio ad una grande donna: la sua famiglia ha scritto la storiaIl mondo dell’imprenditoria italiana è in lutto dopo la notizia della scomparsa di una delle figure più stimate e influenti. Tutto quello che riguarda Rosita Grande Aracri Argomenti discussi: Rosita Grande Aracri: Era la migliore risorsa per la sua famiglia. Mafia a Brescello: la nipote del boss. Otto anni a Rosita Grande AracriReggio Emilia, 30 maggio 2025 – Otto anni di carcere. È la richiesta di condanna avanzata ieri dal pubblico ministero Beatrice Ronchi della Dda di Bologna per Rosita Grande Aracri di Brescello, a ... ilrestodelcarlino.it 'ndrangheta, sette anni per la figlia del boss Francesco Grande AracriSette anni e due mesi a Rosita Grande Aracri, figlia di Francesco, boss della 'Ndrangheta, da tempo trapiantata nel Reggiano. La sentenza è stata pronunciata dal Gup del tribunale di Bologna, che ha ... rainews.it