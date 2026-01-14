Duplice omicidio di ’ndrangheta del 2013 arrestato Nicolino Grande Aracri

Nel 2013, in Calabria, si è verificato un duplice omicidio legato alla ’ndrangheta. Dopo anni di indagini, è stato arrestato Nicolino Grande Aracri, figura di rilievo nell’organizzazione. Questa svolta rappresenta un passo importante nella ricerca di giustizia e nella lotta contro la criminalità organizzata, offrendo nuove prospettive per le indagini e per il contrasto alla ‘ndrangheta nella regione.

Una svolta decisiva arriva nell'inchiesta sul duplice omicidio di 'ndrangheta avvenuto in Calabria nel 2013. A distanza di tredici anni dai fatti, il boss Nicolino Grande Aracri, 67 anni, considerato uno dei vertici storici della criminalità organizzata calabrese, è stato raggiunto in carcere da una nuova ordinanza di custodia cautelare. Il provvedimento riguarda l'uccisione di Giuseppe Bruno e della moglie Caterina Raimondi, assassinati il 18 febbraio 2013 a Squillace, nel Catanzarese. Insieme a Grande Aracri, già detenuto al regime del 41 bis, è stato colpito dalla misura anche Salvatore Abbruzzo, 49 anni, esponente di primo piano della cosca "Catarisano" di Borgia.

