Rosalía è una cantante spagnola molto ascoltata, con una presenza forte sui social media e una carriera che conta numerose hit. La sua musica combina diversi generi, attirando un vasto pubblico internazionale. È nota anche per il suo stile distintivo e le performance sul palco, che spesso attirano l’attenzione dei media. La sua popolarità si riflette nelle alte visualizzazioni delle sue canzoni online.

Rosalía è quella ragazza che cammina sensuale sui suoi tacchi. Una hit vivente ascoltata un miliardo di volte sulle piattaforme streaming. L’identikit di questo fenomeno 33enne è globale ma non ha perso l’identità e l’orgoglio della sua terra d’origine, la Catalogna, di cui porta dentro il ritmo sinuoso e la melodia flautata del flamenco. Lunedì sera a Lione ha inaugurato il suo nuovo kolossal musicale, il Lux Tour: col palco che si trasforma in un teatro mistico ricco di coreografie quasi sacrali, orchestra e pubblico in delirio. Una partenza che certifica ciò che già si sapeva: la ragazza di Sant Esteve Sesrovires, alle porte di Barcellona, è diventata un prodotto culturale globale perfettamente riconoscibile e addirittura poliglotta con brani cantati in tredici lingue: dall’italiano al siciliano, dal latino al giapponese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Rosalía, la star più famosa al mondo che nessuno conosce

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