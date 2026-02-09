Si finge sordomuta per estorcere soldi al pronto soccorso dell' ospedale Civile

Un uomo si aggira tra i corridoi del pronto soccorso dell’ospedale Civile di Brescia fingendo di essere sordomuto. Si avvicina a pazienti e familiari, chiedendo loro soldi con fare insistente. La polizia è stata chiamata e sta cercando di capire le sue intenzioni.

Si aggirava tra i corridoi del pronto soccorso del Civile di Brescia, fingendo di essere sordomuta e chiedendo denaro a pazienti e familiari. È finita così l'attività illecita di una 26enne cittadina romena, senza fissa dimora, arrestata nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato per tentata truffa.

