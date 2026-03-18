Gian Piero Gasperini, allenatore del Bologna, ha dichiarato che Koné sta peggio degli altri, lasciando l’ambiente senza parole. Alla vigilia della partita di Europa League contro la Roma, ha preso posizione sulla condizione del giocatore e ha blindato la propria squadra, preparando i tifosi e i media alla sfida che si svolgerà allo stadio Olimpico.

Gian Piero Gasperini blinda la Roma alla vigilia del ritorno degli ottavi di Europa League contro il Bologna, trasformando lo stadio Olimpico nel fortino dove riscattare le scorie arbitrali di Como. Dopo l’ 1-1 del match d’andata, il tecnico orobico, ora alla guida del progetto giallorosso, ha definito la sfida un dentro o fuori senza appello, elevandone l’importanza specifica rispetto al cammino in Serie A. L’allarme principale riguarda però l’infermeria: Manu Koné è il profilo più a rischio forfait per la mediana. «Le sue condizioni sono peggiori rispetto agli altri dubbi in rosa», ha ammesso l’allenatore, rimandando la decisione definitiva alla rifinitura di domani mattina per valutare l’entità del problema fisico che potrebbe stravolgere l’assetto del centrocampo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Bologna, Gasperini gela l’ambiente: “Koné sta peggio degli altri”

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