Risorgiamo con le sorgenti antiche Giornata mondiale dell’acqua

Il 22 marzo 2026 si celebra la Giornata mondiale dell’acqua a Manfredonia. In questa occasione, si evidenzia l'importanza delle sorgenti antiche per le comunità locali. La giornata è dedicata alla riflessione sul ruolo delle fonti idriche storiche e sulle iniziative di tutela e conservazione. Partecipano rappresentanti istituzionali, ambientalisti e cittadini interessati alla salvaguardia del patrimonio idrico.

Ore 8,30: appuntamento presso Sede Lago Salso. Accoglienza da parte della responsabile dell’evento Libera Di Bari (ORTAM). In tarda mattinata l’escursione continuerà a stretto contatto con il mare di Manfredonia andando alla scoperta delle sorgenti ancora presenti nel territorio, che hanno ancora delle storie da raccontare e che vanno gelosamente custodite e valorizzate. Ore 15.30: presso la sede “Uffici Casa dei Diritti” (Siponto, viale dei Pini n.5), il Sig. Aldo Caroleo (ex presidente Archeoclub di Siponto) e il prof. Giovanni Simone, presidente del Centro Cultura del Mare A.P.SAICS, relazioneranno sugli invasi lagunari e sulle sorgenti, fonti di risorse idriche da valorizzare. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - “Risorgiamo con le sorgenti antiche”. Giornata mondiale dell’acqua Articoli correlati In occasione della giornata mondiale dell’acqua, torna ad Arezzo la “corsa dell’acqua”Arezzo, 12 marzo 2026 – È tutto pronto per la quarta edizione della Corsa dell’Acqua, l’evento sportivo organizzato da Nuove Acque e patrocinato da...