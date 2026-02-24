La pace è la libertà di essere se stessi

Dal primo anno di scuola noi bambini delle classi quarte partecipiamo al " Progetto Peace ", promosso dalla Provincia di Siena e abbiamo conosciuto la dottoressa Marianna Semeraro, che ha insegnato loro a risolvere i conflitti con il dialogo. Chi meglio di lei può parlare di PACE, per questo l’hanno intervistata. Cosa significa per te pace? "Vuol dire libertà di essere quello che sono, di avere le opinioni che ho, senza obblighi, di poter credere nel Dio che voglio o di essere atea e di non essere perseguitata per le mie idee politiche o religiose". Quando litighi fai sempre pace o cerchi vendetta? "Chi cerca vendetta ha sempre torto chi spiega pacificamente il suo pensiero ha sempre ragione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

La diversità come opportunità e coraggio di essere sé stessi. Suzana Zlatkovic si raccontaSuzana Zlatkovic si racconta come un esempio di come la diversità possa rappresentare un'opportunità di crescita e autenticità.

Joana Vasconcelos: “Essere eccezionali oggi significa essere fedeli a sé stessi, senza semplificare mai”Joana Vasconcelos si apre sulla sua idea di eccezionalità.

Non devi piacere a tutti, devi essere in pace con te #shorts #crescitapositiva

'La pace a Kiev è urgente', gli appelli da Francesco a LeoneQuattro anni di incontri, telefonate, missioni. Il Vaticano ha esplorato tutte le vie possibili per porre fine alla guerra in Ucraina. Gli appelli agli Angelus e in altre occasioni non si contano, da ... ansa.it

Ucraina, Jeffrey Sachs: La pace è nelle mani di Macron, Meloni e MerzLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Ucraina, Jeffrey Sachs: La pace è nelle mani di Macron, Meloni e Merz pubblicato il 24 Febbraio 2026 a firma di Salvatore Cannavò ... ilfattoquotidiano.it

PORDENONE. Ucraina: Tomasello (Pd), resa non è pace ma deserto di libertà "Non esiste pace senza giustizia e non esiste giustizia se permettiamo che il diritto internazionale venga calpestato dagli stivali di un invasore". Lo ha detto il segretario del Pd provi - facebook.com facebook