Marco Abbruzzese chiude in Top 10 nella discesa di Coppa Europa a Verbier Vince Kaelin

Marco Abbruzzese si piazza nella top 10 nella discesa di Coppa Europa a Verbier. È il migliore degli azzurri, ma la vittoria va allo svizzero Kaelin, che batte il norvegese Sellaeg. La gara si è svolta sulle nevi svizzere e Abbruzzese ha dimostrato ancora una volta di essere tra i più veloci.

Nella discesa libera di Coppa Europa di sci alpino maschile disputata sulle nevi svizzere di Verbier Marco Abbruzzese conquista un ottimo piazzamento nella Top 10 ed è, per distacco, il migliore degli azzurri nella gara vinta dallo svizzero Kaelin davanti al norvegese Sellaeg. Lo svizzero Philipp Kaelin, sceso con il pettorale numero cinque, fissa il miglior tempo con 1:21.72 e un vantaggio di oltre mezzo secondo sul leader provvisorio. Alle sue spalle si piazzano il norvegese Simon Sellaeg secondo con un ritardo di +0.23 e il francese Ken Kaillot, terzo con un distacco di +0.35. Completano la Top 5 il tedesco Felix Roesle, pettorale numero tredici, che accusa un ritardo di +0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marco Abbruzzese chiude in Top 10 nella discesa di Coppa Europa a Verbier. Vince Kaelin Approfondimenti su Verbier Discesa Coppa Europa, la discesa di Pass Thurn parla francese: vince Kaillot. Italia sul podio con Abbruzzese La gara di discesa libera di Pass Thurn, valida per la Coppa Europa di sci alpino maschile, si è conclusa con la vittoria di Ken Kaillot, atleta francese. Coppa Europa sci alpino, Abbruzzese sul podio a Pass Thurn: terzo nella discesa libera Marco Abbruzzese, sciatrice ligure di 23 anni, si è piazzato terzo nella discesa libera di Pass Thurn, ottenendo il primo podio in carriera in Coppa Europa. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Verbier Discesa Argomenti discussi: Abbruzzese tra Europa e Coppa del Mondo: il talento cresciuto a Prato Nevoso sfida l’élite; LIVE Sci alpino, discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Giovanni Franzoni dipinge il capolavoro sulla Streif! Beffa per Schieder, Paris in top10; Franzoni trionfa a Kitzbuehel, Odermatt battuto sulla mitica Streif; Giovanni Franzoni devastante anche nella prima prova di discesa a Kitzbuehel, ma che Innerhofer!. Ecco il primo podio in una discesa di Coppa Europa per Marco Abbruzzese: a Pass Thurn domina CaillotNella sfida bis in Austria, il ligure chiude al terzo posto per quello che è il suo primo podio stagionale (e in assoluto nella disciplina regina); si sblocca a ... neveitalia.it Sci, Coppa Europa: Abbruzzese terzo nella discesa a Pass ThurnMarco Abbruzzese torna sul podio di Coppa Europa: il ventitreenne ligure e terzo nella seconda discesa della tappa di Pass Thurn, in Austria. sportmediaset.mediaset.it COPPA EUROPA: MARCO ABBRUZZESE TERZO NELLA DISCESA DI PASS THURN. GREGORIO BERNARDI 9°, LEONARDO RIGAMONTI 19° Marco Abbruzzese torna sul podio di Coppa Europa. Il ventitreenne poliziotto genovese cresciuto agonisticament - facebook.com facebook

