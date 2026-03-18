In una sala gremita si è tenuto l’incontro pubblico sulle ragioni del sì al referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo, ospitato lunedì all’interno dell’hotel-ristorante "L’antico uliveto" a Porto Potenza. L’iniziativa è stata organizzata dal circolo cittadino di Fratelli d’Italia. Durante la serata è stato particolarmente apprezzato dal pubblico l’intervento dell’avvocato e docente dell’Università di Macerata Giuseppe Rivetti, che con rigore tecnico ha chiarito i contenuti della riforma, e quello dell’onorevole Andrea Delmastro, sottosegretario alla giustizia. Erano presenti anche il coordinatore locale di Fratelli d’Italia Claudio Pierucci, il sindaco di Potenza Picena Noemi Tartabini, la senatrice e coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia Elena Leonardi e il governatore delle Marche Francesco Acquaroli (nella foto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Referendum. Delmastro all’iniziativa per il sì alla riforma

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