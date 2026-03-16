Il 17 marzo ad Avellino si terrà l’ultimo incontro organizzato dal Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia in preparazione al referendum sulla riforma della giustizia che si svolgerà il 22 e il 23 marzo. L’evento segna la conclusione di una serie di incontri promossi dal partito per approfondire le tematiche legate alla riforma.

Il 17 marzo, ad Avellino, si concluderà un ciclo di incontri promossi dal Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia in vista del voto referendario previsto per il 22 e il 23 marzo. La giornata vedrà la presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, on. Andrea Delmastro, per un confronto pubblico che intreccia l’anniversario dell’Unità d’Italia con le proposte di riforma del sistema giudiziario. L’iniziativa non è un evento isolato ma rappresenta il punto finale di settimane di dibattito portate direttamente nei comuni della provincia irpina. L’appuntamento principale si terrà presso la sede del partito in Via F. Iannaccone 2, dove alle ore 10. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avellino: Delmastro e il Sì alla riforma della giustizia

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