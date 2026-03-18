Recuperiamo i ruderi ignorati della Gabellaccia

Un appassionato di storia e escursioni ha scritto alle autorità locali e alle associazioni per proporre il recupero dei ruderi della Gabellaccia, anche conosciuta come Dogana della Tecchia. L’obiettivo è valorizzare i resti storici situati sulla montagna e rilanciare l’importanza di questi edifici dimenticati. La proposta coinvolge enti come il Parco delle Apuane, Italia Nostra, Legambiente, il Cai, la Regione, la Provincia e il Comune di Carrara.

Rilanciare la montagna valorizzando i ruderi della Gabellaccia o Dogana della Tecchia. E’ la proposta di Andrea Morelli, appassionato di storia ed escursioni che ha scritto al Parco delle Apuane, Italia Nostra, Legambiente, Cai, Regione, Provincia, Comune di Carrara e altre associazioni. "Lancio una provocazione che voglio sia una sfida: quella di elaborare un progetto sistematico con iniziative di studio, di idee per rilanciare un territorio lasciato nel totale abbandono per troppo tempo – scrive Morelli –. Si tratta di un sito importante dal punto di vista storico, ambientale, archeologico e antropologico di notevole spessore, già frequentato dai nostri antenati sin dall’età del rame. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Recuperiamo i ruderi ignorati della Gabellaccia" Articoli correlati Leggi anche: Melville contro i ruderi della editoria moderna Capodanno con i botti, divieti ignorati: fuochi in tutta la città allo scoccare della mezzanotteBatterie di fuochi e petardi, come già accaduto a Natale non sono mancati, nonostante la consueta ordinanza del Comune che vietava l'utilizzo di...