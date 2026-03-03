Quanti soldi può guadagnare Jannik Sinner a Indian Wells? Tutte le cifre turno per turno

Jannik Sinner partecipa al Masters 1000 di Indian Wells con grandi ambizioni e obiettivi di vittoria. Durante il torneo, il suo guadagno cresce turno dopo turno, con cifre precise che vengono rese note ad ogni fase della competizione. Dopo aver raggiunto le fasi finali in precedenti grandi tornei, il giocatore italiano cerca di migliorare i risultati e incrementare le proprie entrate.

Jannik Sinner si presenterà con grandi ambizioni al Masters 1000 di Indian Wells, dove cercherà di alzare al cielo il trofeo dopo aver perso la semifinale agli Australian Open e il quarto di finale nel torneo ATP 500 di Doha. Il numero 2 del mondo sarà chiamato a reagire sul cemento statunitense dopo un momento non semplice dal punto di vista di risultati e sarà atteso da un tabellone tutt’altro che semplice lungo la strada verso una possibile finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il fuoriclasse altoatesino esordirà direttamente al secondo turno in virtù di un bye riservato alle migliori teste di serie e dovrà vedersela verosimilmente con l’australiano James Duckworth, il quale debutterà contro un qualificato. 🔗 Leggi su Oasport.it

