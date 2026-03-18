L’introduzione dell’intelligenza artificiale nello screening sanitario sta modificando radicalmente il modo in cui vengono individuate alcune patologie. Fino a ora, lo screening si svolgeva come attività isolata, con costi elevati e spesso riservata a programmi mirati. Ora, le tecnologie digitali vengono integrate nei processi di diagnosi preventiva, influenzando le procedure tradizionali e i flussi di lavoro.

Per decenni, lo screening è stato un’attività separata, costosa e spesso limitata a programmi specifici. L’ingresso dell’intelligenza artificiale in questo ambito sta cambiando la logica di fondo: non più nuovi esami, ma nuovi modi di leggere dati che i sistemi sanitari già raccolgono. È in questo passaggio che si colloca il cosiddetto screening opportunistico, una delle applicazioni più concrete dell’IA in sanità. Analizzando immagini e informazioni cliniche già disponibili, gli algoritmi sono in grado di individuare segnali di rischio molto prima rispetto ai percorsi diagnostici tradizionali. Il caso recente di un modello sviluppato dalla Damo Academy di Alibaba, descritto su Nature, offre un esempio significativo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Quando l’IA entra nello screening cambia il sistema sanitario

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