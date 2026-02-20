Per l’Ocse il nostro sistema sanitario sbilanciato è una bomba a orologeria

Secondo l’Ocse, il nostro sistema sanitario è a rischio. Il motivo è chiaro: in Italia ci sono solo 6,9 infermieri ogni mille cittadini, una cifra inferiore di oltre il 20% rispetto alla media europea. Questa carenza si fa sentire soprattutto nelle strutture pubbliche, dove le équipe sono sempre più sottodimensionate. La mancanza di personale rende più difficile gestire le emergenze e garantire servizi di qualità. La situazione si aggrava con l’invecchiamento della popolazione e la crescente domanda di assistenza sanitaria.

C’è un dato che dovrebbe allarmare: in Italia ci sono appena 6,9 infermieri ogni mille abitanti, oltre il 20 per cento in meno rispetto agli altri paesi europei. Il rapporto infermieremedico è fermo a 1,3, tra i più bassi dell’Ue. Quella offerta dall’Ocse è la fotografia di un sistema sbilanciato, costruito attorno alla centralità del medico e colpevolmente distratto rispetto alla spina dorsale dell’assistenza: gli infermieri. Il nuovo policy brief dell’Oms Europa lancia un allarme che non si può più archiviare come retorica sindacale. La carenza di infermieri, l’aumento della domanda di cure e il burnout stanno mettendo sotto pressione i sistemi sanitari, con effetti diretti sulla sicurezza dei pazienti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

