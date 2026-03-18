Pronostici di oggi 18 marzo | si completano gli ottavi di Champions con la trasferta impossibile della Dea
Oggi 18 marzo si chiudono gli ottavi di Champions con la trasferta della squadra di Bergamo a Monaco di Baviera. Dopo il risultato di 1-6 nella gara di andata, la partita si gioca solo per onor di firma, con i bavaresi già qualificati ai quarti di finale. La sfida si svolge senza implicazioni per le due squadre in campo.
Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 18 marzo. Dopo l’1-6 di Bergamo la partita di Monaco di Baviera si gioca solo per onor di firma con i bavaresi che giocheranno i quarti di finale. Durissima anche per il Tottenham ma ovviamente meno, mentre il Liverpool potrebbe farcela a ribaltare lo 0-1 di Istanbul.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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