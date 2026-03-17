Il processo al cardinale Becciu è da rifare la Corte d’Appello vaticana | Errori procedurali Annullate le condanne di primo grado

La Corte d’Appello vaticana ha deciso di annullare il procedimento contro il cardinale Becciu, rilevando errori procedurali. Di conseguenza, le condanne emesse in primo grado sono state annullate e il processo dovrà essere rifatto. La vicenda riguarda la gestione dei fondi della Segreteria di Stato e coinvolge direttamente il cardinale. La decisione è stata comunicata ufficialmente nel corso dell’udienza.

Andrà rifatto il processo in vaticano per la gestione dei fondi della Segreteria di Stato che vede coinvolto il cardinale Angelo Becciu. La Corte d’appello vaticana ha infatti decretato la « nullità relativa del primo grado del procedimento giudiziario ». Ha dunque ordinato «la rinnovazione del dibattimento», il deposito in cancelleria di tutti gli atti e documenti del procedimento istruttorio e ha fissato al 22 giugno la comparizione delle parti al fine di stabilire il calendario delle udienze. La questione riguarda, tra i vari rilievi, il mancato deposito integrale del fascicolo istruttorio da parte del Promotore di giustizia. Cosa chiedeva la difesa?. 🔗 Leggi su Open.online

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