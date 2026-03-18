Una donna è stata investita e ha perso la vita questa notte a Reggio Calabria, portando a tre il numero di pedoni uccisi sulle strade italiane in poche ore. Dopo l’incidente avvenuto a Milano ieri, la tragedia di questa notte si aggiunge alle vittime di incidenti stradali che coinvolgono pedoni. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente.

Ancora pedoni travolti e uccisi sulle strade, dopo ieri a Milano questa notte una ragazza è morta a Reggio Calabria. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Pedoni nel mirino, donna investita e uccisa a Reggio Calabria

Articoli correlati

Reggio Calabria, 29enne investita e uccisa: pirata della strada in fugaUna donna di 29 anni, di origini straniere e senza fissa dimora, è morta dopo essere stata travolta da un veicolo nella notte su viale Calabria, a...

Donna investita e uccisa, nuora muore per un malorePISTOIA, 26 DIC – Si è aggravato il bilancio del drammatico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio del 26 dicembre a Pistoia, in via Fiorentina,...

Pedoni nel mirino, donna investita e uccisa a Reggio Calabria

Contenuti utili per approfondire Reggio Calabria

Reggio Calabria, donna investita e uccisa: ricercato il pirata della stradaIncidente mortale questa notte a Reggio Calabria. Una giovane donna è stata investita e uccisa da un pirata della strada, ora ricercato dalla polizia locale. L’incidente è avvenuto intorno alle 3 in v ... tg24.sky.it

Pirata della strada investe e uccide una 29enne a Reggio CalabriaLa vittima è una cittadina finlandese. Non ci sono testimoni per cui la polizia locale, oltre a eseguire i rilievi dell'incidente, sta visionando le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona ... msn.com