Reggio Calabria 29enne investita e uccisa | pirata della strada in fuga

Da lapresse.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 29 anni, di origini straniere e senza fissa dimora, è stata investita e uccisa nella notte su viale Calabria a Reggio Calabria. Il veicolo coinvolto si è dato alla fuga subito dopo l’incidente. La vittima è stata soccorsa ma le ferite riportate sono state fatali. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi.

Una donna di 29 anni, di origini straniere e senza fissa dimora, è morta dopo essere stata travolta da un veicolo nella notte su viale Calabria, a Reggio Calabria. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto sarebbe avvenuto intorno alle 3, mentre la giovane stava probabilmente attraversando la strada. Il conducente del mezzo, al momento non identificato, non si è fermato a prestare soccorso e si sarebbe allontanato subito dopo l’investimento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia e della Polizia municipale, che hanno eseguito i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Sono in corso le indagini per risalire al responsabile: gli investigatori stanno anche setacciando le telecamere di videosorveglianza della zona nel tentativo di individuare il veicolo e il conducente coinvolti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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