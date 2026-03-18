Una donna di 29 anni, di origini straniere e senza fissa dimora, è stata investita e uccisa nella notte su viale Calabria a Reggio Calabria. Il veicolo coinvolto si è dato alla fuga subito dopo l’incidente. La vittima è stata soccorsa ma le ferite riportate sono state fatali. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi.

Una donna di 29 anni, di origini straniere e senza fissa dimora, è morta dopo essere stata travolta da un veicolo nella notte su viale Calabria, a Reggio Calabria. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto sarebbe avvenuto intorno alle 3, mentre la giovane stava probabilmente attraversando la strada. Il conducente del mezzo, al momento non identificato, non si è fermato a prestare soccorso e si sarebbe allontanato subito dopo l’investimento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia e della Polizia municipale, che hanno eseguito i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Sono in corso le indagini per risalire al responsabile: gli investigatori stanno anche setacciando le telecamere di videosorveglianza della zona nel tentativo di individuare il veicolo e il conducente coinvolti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Reggio Calabria, 29enne investita e uccisa: pirata della strada in fuga

Articoli correlati

Giovane travolta e uccisa a Reggio Calabria, pirata della strada in fuga: la vittima è una 29enne finlandeseUna ragazza di 29 anni di origini finlandesi è morta dopo essere stata travolta da un pirata della strada a Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 29enne finlandese travolta e uccisa: caccia al pirata della stradaTragedia nella notte a Reggio Calabria, dove una giovane donna di 29 anni, di nazionalità finlandese, ha perso la vita dopo essere stata investita da...

Una selezione di notizie su Reggio Calabria

Argomenti discussi: Reggio Calabria | Tragico incidente sul Viale Calabria, donna perde la vita.

Reggio Calabria, 29enne finlandese travolta e uccisa: caccia al pirata della stradaTragedia nella notte a Reggio Calabria, dove una giovane donna di 29 anni, di nazionalità finlandese, ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto ... laprimapagina.it

Reggio Calabria, pirata della strada investe e uccide una donnaLa vittima è una cittadina finlandese di 29 anni, morta sul colpo dopo essere stata falciata mentre attraversava. L’incidente nel cuore della notte ... quotidiano.net