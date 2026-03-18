Gli Oscar 2026 si sono svolti con numerosi momenti non trasmessi in diretta, tra corse al bar, imprevisti e scene eliminate. Durante la cerimonia, ci sono stati incontri improvvisi e situazioni che hanno alterato la normale sequenza dell’evento. La produzione ha deciso di non mostrare alcune fasi, lasciando spazio a dettagli che si sono svolti lontano dalle telecamere.

Gli Oscar 2026 non sono solo quello che si vede in televisione. Dietro le luci del palco e i discorsi preparati, esiste una seconda cerimonia fatta di momenti caotici, incontri improvvisi e dettagli che cambiano completamente la percezione dell’evento. Nel cuore del Dolby Theatre, tra una pausa pubblicitaria e l’altra, si muove un universo parallelo: star che corrono, brindano, chiacchierano e vivono la serata in modo molto più spontaneo di quanto immagini il pubblico a casa. Appena seduti, gli ospiti trovano sotto la poltrona un piccolo “ pacchetto di sopravvivenza ” firmato da Conan O’Brien: snack, acqua e dolci accompagnati da un messaggio ironico. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Oscar 2026, tutto quello che la tv non ti ha fatto vedere: corse al bar, caos e scene tagliate

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