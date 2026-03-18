Dopo settimane di teaser e anticipazioni, OnePlus annuncia l’imminente presentazione del nuovo modello 15T, uno smartphone top di gamma compatto. L’evento di lancio è previsto in Cina per il 24 marzo, segnando il debutto ufficiale del dispositivo. Il telefono sarà il primo della linea a essere svelato in questa data, attirando l’attenzione degli appassionati di tecnologia.

Dopo settimane di teaser e anticipazioni, OnePlus è pronta a svelare ufficialmente il OnePlus 15T, l’atteso smartphone flagship compatto, che sarà presentato in Cina il 24 marzo. Il dispositivo promette di unire prestazioni elevate, autonomia generosa e qualità fotografica, mantenendo dimensioni compatte e facile utilizzo con una sola mano. Mancano ancora dettagli ufficiali su alcuni aspetti, come il sensore principale della fotocamera: le possibilità sembrano essere tra un Sony IMX906 da 50 MP o un Samsung ISOCELL HP5 da 200 MP. Con il debutto imminente, gli appassionati potranno finalmente scoprire tutte le specifiche definitive e i prezzi ufficiali per il mercato cinese, prima di eventuali annunci per i mercati internazionali. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - OnePlus 15T pronto al debutto: tutto sul nuovo top di gamma compatto

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