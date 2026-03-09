OnePlus 15T | 7.500 mAh e compatto top di gamma

Il nuovo OnePlus 15T è stato ufficialmente presentato, confermando le anticipazioni delle ultime settimane. Il telefono si distingue per una batteria da 7.500 mAh e un design compatto, pensato per offrire un’esperienza di alto livello senza rinunciare alle dimensioni contenute. La presentazione ha mostrato le caratteristiche principali del dispositivo, che si propone come un modello di fascia alta.

La presentazione ufficiale del nuovo OnePlus 15T ha finalmente posto fine alle speculazioni delle ultime settimane, rivelando un dispositivo compatto che punta a ridefinire il concetto di top di gamma. Le immagini ufficiali, emerse dalla piattaforma cinese Weibo, confermano un approccio sobrio e maneggevole, caratterizzato da uno schermo piatto da 6,32 pollici e una batteria da record da 7.500 mAh. Questo lancio, previsto per la fine del mese in Cina, segna un ritorno alle dimensioni contenute senza rinunciare alla potenza del processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 e a una resistenza eccezionale certificata IP68IP69. Il mercato si prepara a vedere come questo modello ibrido tra compattezza e prestazioni estreme cambierà le abitudini degli utenti stanchi dei telefoni ingombranti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

