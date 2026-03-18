Omicidio di via Tiraboschi respinto l’ergastolo per Sadate Djiram | condannato a 20 anni

La Corte d’Assise di Bergamo ha condannato a 20 anni di reclusione Sadate Djiram, ritenuto responsabile dell’omicidio di Mamadi Tunkara, un uomo di 36 anni originario del Gambia, avvenuto il 3 gennaio 2025 sotto i portici di via Tiraboschi. La richiesta di ergastolo è stata respinta. La sentenza riguarda l’intera vicenda giudiziaria legata a questo episodio.

Bergamo. La Corte d’Assise ha condannato a 20 anni Djiram Sadate, per l’omicidio di Mamadi Tunkara, 36enne del Gambia, ucciso sotto i portici di via Tiraboschi il 3 gennaio 2025. Quindi niente ergastolo, come era stato richiesto durante la requisitoria del 12 febbraio scorso dalla pm Silvia Marchina. La Corte ha definito Sadate colpevole del reato commesso, ma sono state escluse le aggravati di premeditazione e futili motivi. “Ritengo che la Corte d’Assise abbia applicato il diritto e riconosciuto l’insussistenza delle aggravanti che questa difesa ha cercato di togliere. Siamo parzialmente soddisfatti”. Questo il commento a caldo post udienza del legale dell’imputato, l’avvocata Veronica Foglia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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