Omaglio a Gershwin | i fratelli Pieranunzi e Mirabassi

Venerdì 20 marzo alle 21.30, l’Aula Magna Stefano Tassinari ospiterà un evento dedicato a George Gershwin, compositore nato a Brooklyn nel 1898. L’iniziativa è organizzata dai fratelli Pieranunzi e Mirabassi, che proporranno un omaggio musicale al celebre artista. La serata prevede esibizioni dal vivo e momenti di ascolto rivolti a un pubblico interessato alla musica classica e jazz.

Venerdì 20 marzo alle ore 21.30 l’Aula Magna Stefano Tassinari ospiterà un omaggio a George Gershwin, nato a Brooklyn nel 1898. Il Gruppo dei 10 presenterà questo evento in collaborazione con il Jazz Club Ferrara, all’interno della stagione ‘Tutte le direzioni in winter & springtime 2026’. L’incontro musicale vedrà la partecipazione di tre artisti di primissima fascia: i fratelli Pieranunzi al pianoforte e al violino, uniti a Gabriele Mirabassi al clarinetto. Subito dopo il concerto è previsto un momento conviviale con brindisi offerti ai presenti. Chi desidera partecipare deve effettuare una prenotazione telefonica al numero 0532 464661, disponibile da lunedì a giovedì tra le 15 e le 18. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Omaglio a Gershwin: i fratelli Pieranunzi e Mirabassi Articoli correlati Enrico Pieranunzi "Italian Stars" alla Casa del JazzPer la rassegna Italian Stars, dal 27 febbraio al 1 marzo sono in programma tre giorni di concerti di Enrico Pieranunzi alla Casa del Jazz. Leggi anche: Viaggio con Pascalucci. Fra Ravel e Gershwin Aggiornamenti e contenuti dedicati a Omaglio a Gershwin i fratelli... Col grande Gershwin l’omaggio a Riz Ortolani Un americano a Parigi allo SperimentaleL’Orchestra Sinfonica Rossini oggi alle ore 18. Il concerto sarà preceduto dai Sentieri Musicali, breve guida all’ascolto ... msn.com Omaggio a Riz Ortolani. Allo Sperimentale di Pesaro oggi il tributo al compositoreInsieme alle note del celebre poema sinfonico Un americano a Parigi di George Gershwin, l’Orchestra Sinfonica G. Rossini rende omaggio al ... msn.com