Sfruttati per l’accattonaggio due cani salvati dalle Guardie zoofile Oipa

Due cani sono stati sequestrati dalle Guardie zoofile Oipa a Milano, in seguito all’accertamento di utilizzo per l’accattonaggio lungo le vie della movida cittadina. Gli animali sono stati messi in sicurezza e affidati alle cure di volontari specializzati. Questo intervento mira a prevenire sfruttamenti e garantire il benessere animale, sottolineando l’importanza di vigilare contro pratiche dannose e illegali.

