Oltre 120 miliardi in gioco Perché l’Europa non può perdere la partita della farmaceutica
L'Europa si trova di fronte a una sfida significativa nel settore delle scienze della vita, con oltre 120 miliardi di euro in gioco. Questa cifra rappresenta il valore potenziale che potrebbe essere perso o conquistato nei prossimi anni, e riguarda l’intero continente, coinvolgendo aziende, investimenti e innovazioni. La questione riguarda principalmente le opportunità di crescita e sviluppo nel settore farmaceutico e delle biotecnologie.
Oltre 120 miliardi di euro. È questa la dimensione del potenziale economico che l’Europa rischia di lasciare sul tavolo – o, auspicabilmente, di attivare – nel settore delle life sciences nei prossimi anni. Una cifra che sintetizza la posta in gioco della competizione globale per l’innovazione farmaceutica e che emerge dal nuovo report pubblicato da Efpia Assessing Europe’s competitiveness as a location for the life sciences industry. Il ritornello è noto, il continente conserva solide fondamenta – dalla ricerca scientifica alla capacità industriale – ma fatica a tradurle in investimenti, sviluppo clinico e nuovi farmaci. Per anni considerata un punto di riferimento globale, oggi l’Europa appare dunque in una posizione più fragile. 🔗 Leggi su Formiche.net
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