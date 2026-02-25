Farmaceutica perché la strategia americana impone un cambio di logica in Europa Parola di Cattani Farmindustria

In un incontro con i giornalisti, il presidente di Farmindustria Marcello Cattani ha fatto oggi il punto sui principali dossier che stanno ridefinendo il quadro della farmaceutica, dal dibattito italiano sulla spesa alla competizione globale, fino alla possibile introduzione negli Stati Uniti del meccanismo di Most favored nation (Mfn), indicato come il vero elemento di discontinuità per il settore. Mfn: necessario cambiare logica. Proprio la Mfn – che prevede che il prezzo più basso praticato in un panel di Paesi avanzati diventi il riferimento per il rimborso negli Stati Uniti – rappresenta secondo Cattani il nodo centrale da comprendere in chiave geopolitica ed economica. “Parlare di salute o di farmaceutica avendo uno sguardo locale significa chiudersi in un mondo decontestualizzato dalle dinamiche che lo determinano. 🔗 Leggi su Formiche.net

