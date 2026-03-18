Neva a 8,30 euro | lo sconto del 58% è limitato

Il videogioco Neva è venduto a 8,30 euro sulla piattaforma Instant Gaming. Lo sconto applicato è del 58% e riguarda le versioni per PC e Mac. L’offerta è limitata nel tempo e riguarda solo questa piattaforma di distribuzione digitale. La promozione permette agli acquirenti di ottenere il titolo a un prezzo molto inferiore rispetto al costo originale.

Il titolo “Neva è attualmente disponibile a soli 8,30 euro sulla piattaforma Instant Gaming, offrendo uno sconto del 58% per le versioni PC e Mac. Questa opportunità si inserisce nel contesto di un’offerta limitata nel tempo che permette ai giocatori di accedere a un’esperienza narrativa sviluppata da Nomada Studio. Il gioco, uscito il 15 ottobre del 2024, racconta la storia della giovane Alba e del lupo omonimo in un mondo devastato dall’oscurità. L’acquisto tramite link specifici può generare un compenso per i portali di notizie, contribuendo alla produzione quotidiana di contenuti editoriali. Per garantire la sicurezza delle transazioni, viene consigliato l’utilizzo di PayPal come metodo di pagamento sicuro sia nella compravendita che nel trasporto digitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Neva a 8,30 euro: lo sconto del 58% è limitato Articoli correlati Neva: Prologue, annunciato il DLC che svela il destino di Alba e NevaNomada Studio e Devolver Digital sono entusiasti di annunciare Neva: Prologue, una nuova, straordinaria espansione DLC a pagamento che svela come i... Huawei FreeBuds SE 3 a 30€: lo sconto del 38% è realeÈ l’ora in cui il mondo si ferma, ma cerca l’affare perfetto, la notte del 14 marzo 2026 è solo l’inizio di una opportunità d’oro. Approfondimenti e contenuti su Neva a 8 30 euro lo sconto del 58 è... Temi più discussi: Neva costa solo 8,30 euro su Instant Gaming; Leapmotor B03X, la nuova SUV sotto i 30 mila euro con ricarica ultra rapida: dettagli e debutto in Italia | Quattroruote.it; Blocco diesel Euro 5: rinviato ad ottobre 2026; Ferrari, presentata la nuova Amalfi Spider: foto e dettagli. Neva costa solo 8,30 euro su Instant GamingNota: questo articolo contiene link di affiliazione per i quali IGN Italia potrebbe ricevere un compenso. Ogni acquisto effettuato attraverso i link qui forniti da IGN Italia contribuisce con una ... it.ign.com Neva Sgr lancia due nuovi fondi da 500 milioni di euroDue nuovi fondi per Neva Sgr, la società di venture capital del gruppo Intesa Sanpaolo. Neva II e Neva II Italia - dedicati a investimenti in società che si impegnano a fornire soluzioni di business a ... ilsole24ore.com Neva: Prologue, il primo incontro tra Alba e il lupo Su PlayStation 5 il ritorno all’universo creato da Nomada Studio sceglie la via dell’intimità narrativa e di una sfida leggermente più severa. #DevolverDigital #NevaPrologue #NintendoSwitch #PlayStation5 Leg - facebook.com facebook Neva: Prologue (DLC) - La Recensione Completa con Voto Finale x.com