Kimi Antonelli entra nella storia della Motor Zone, diventando protagonista di un momento importante nel mondo della Formula 1. La nuova stagione ha preso il via con un cambiamento nelle regole che ha suscitato molte discussioni tra appassionati e addetti ai lavori. La domanda che si fanno tutti riguarda la reale efficacia di questa rivoluzione, mentre le gare si susseguono con risultati diversi e nuove sfide.

È iniziata una nuova era della Formula 1, ma il dibattito è già acceso: le nuove regole porteranno davvero più spettacolo, sorpassi e incertezza. oppure rischiano di trasformarsi in uno “spettacolo dell’orrore”, come lo ha definito Max Verstappen? Nel nuovo episodio di Motor Zone, Beatrice Frangione analizza tutti i temi più caldi del momento insieme al direttore di Autosprint Andrea Cordovani. Protagonista assoluto Kimi Antonelli Il giovane talento italiano firma uno storico trionfo nel GP di Cina, entrando di diritto tra i grandi protagonisti della nuova stagione di Formula 1. Una vittoria che può segnare l’inizio di una nuova stella del motorsport mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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MOTOR ZONE - Kimi Antonelli nella storia! Ma la nuova F1 convince davvero

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