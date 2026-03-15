F1 Gp Cina | Kimi Antonelli fa la storia

Kimi Antonelli ha vinto il suo primo gran premio di Formula 1 in Cina a soli 19 anni e sei mesi, diventando così uno dei più giovani a conquistare una vittoria nel massimo campionato automobilistico. La gara si è svolta in condizioni di pista variabili e ha visto Antonelli trionfare davanti ai suoi avversari, scrivendo un capitolo importante nella storia del motorsport.

Vincere il primo gran premio in Formula 1 è una gioia enorme per ogni pilota: farlo a 19 anni e sei mesi è un’impresa davvero leggendaria. Andrea Kimi Antonelli domina in lungo e in largo sul circuito di Shanghai, chiudendo quasi dieci secondi davanti al compagno di squadra George Russell nell’ennesima doppietta Mercedes. Alle spalle delle due Frecce d’Argento arriva Lewis Hamilton che, finalmente, riesce a salire sul podio con la Ferrari dopo una lunga ed entusiasmante battaglia con Charles Leclerc, che chiude quarto. Weekend nerissimo per le McLaren che nemmeno partono per un problema all’elettronica ma anche per Max Verstappen, costretto al ritiro nel finale di gara. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - F1, Gp Cina: Kimi Antonelli fa la storia Articoli correlati F1, Gp Cina: Kimi Antonelli fa la storia, vittoria a soli 19 anniVincere il primo gran premio in Formula 1 è una gioia enorme per ogni pilota: farlo a 19 anni e sei mesi è un’impresa davvero leggendaria. Leggi anche: Kimi Antonelli fa la pole position e riscrive la storia della F1: Hamilton terzo al GP Cina KIMI ANTONELLI MAKES F1 HISTORY IN CHINA! Contenuti e approfondimenti su Kimi Antonelli Temi più discussi: F1, GP Cina: Kimi Antonelli conquista la sua prima pole in carriera | Quattroruote.it; Sali in macchina con Kimi Antonelli: il giro della pole position in Cina. VIDEO; Formula 1 2026, Gp Cina: pole di Kimi Antonelli. Ferrari 3° e 4°; Antonelli è il poleman più giovane di sempre, Italia davanti dopo 17 anni!. Kimi Antonelli fa l’impresa nel GP Cina: prima vittoria in F1, 2° Russell, Hamilton sul podio con FerrariKimi Antonelli vince il GP di Cina 2026 a Shanghai: prima vittoria in Formula 1 per il pilota Mercedes. Battuto Russell, Ferrari a podio con Hamilton davanti a Leclerc. fanpage.it F1, Kimi Antonelli vince il GP di Cina. Gioia vera per Lewis HamiltonIl giovane pilota azzurro conquista la prima vittoria in F1. Alle sue spalle il compagno di scuderia George Russell. Sul podio Sir Lewis. sportal.it Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gp della Cina, al volante della Mercedes. E' il primo italiano a imporsi in una gara del Mondiale dopo Giancarlo Fisichella, che il 19 marzo 2006 vinse il Gp della Malesia. Il bolognese, che ha solo 19 anni e mezzo e ieri è divent facebook ANTONELLI TRIONFA IN CINA Dopo la pole position conquistata nelle qualifiche, Kimi Antonelli mantiene il primato anche in gara. La prima vittoria di un italiano dal 2006, l'ultimo è stato Giancarlo Fisichella. Alle sue spalle Russell. x.com