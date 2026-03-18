Stasera torna in onda la quinta stagione di Morgane, la serie francese che ha come protagonista la detective nota come la

Questa sera va in ondaMorgane, la fiction francese di successo che ormai è giunta alla quinta stagione. Una delle poche straniere che la Rai acquista, proprio perché ha un ottimo riscontro da parte del pubblico italiano.Morgane – Detective genialeè la serie francese che ha conquistato il pubblico grazie al mix irresistibile di indagini brillanti e una vita privata decisamente fuori dagli schemi. La nuova stagione si apre con l’episodio“Dal basso verso l’alto”, che segna per Morgane un ritorno al lavoro tutt’altro che morbido. La nascita del piccolo Léo ha rivoluzionato ogni equilibrio: notti insonni, quattro figli da gestire, una casa che sembra vivere di vita propria e, come se non bastasse, una convivenza improvvisa con Karadec che mette in discussione tutte le certezze che lei credeva di avere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Morgane, stasera torna con la quinta stagione: anticipazioni

Articoli correlati

Morgane 5: tutto quello che c’è da sapere sulla quinta e ultima stagione della serieMorgane 5: tutto quello che c’è da sapere sulla quinta e ultima stagione della serie.

C'è posta per te torna stasera su Canale 5: ospiti e anticipazioni della quinta puntataLa quinta puntata di C'è posta per te vedrà come ospiti due calciatori della Roma e una delle cantanti più amate dal pubblico italiano: Giorgia Anche...

Aggiornamenti e notizie su Morgane stasera torna con la quinta...

Temi più discussi: Morgane – Detective geniale, la quinta e ultima stagione su Rai1; Programmi TV 18 marzo 2026: cosa vedere stasera; Un trio di stelle illumina la notte del Torrione; Morgane - Detective geniale 5: trama delle puntate stasera in tv.

Morgane 5: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata su Rai 1Morgane 5: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata su Rai 1 in onda in prima visione dal 18 marzo 2026 alle ore 21.30 ... tpi.it

Stasera su Rai 1 i primi due episodi della quinta stagione di Morgane – Detective genialeIn prima serata su Rai 1 torna la fiction Morgane - Detective geniale. Stasera gli episodi 1 e 2 Dal basso verso l'alto e Galatea: la trama. corrierenazionale.it

Film, fiction e serie TV in programma questa sera 18 marzo. RAI UNO ore 21.30 due nuovi episodi della serie MORGANE DETECTIVE GENIALE - STAGIONE FINALE. RAI 4 ore 21.20 in prima visione TV il film thriller YOU'LL NEVER FIND ME. RAI MOVIE ore - facebook.com facebook

Morgane è tornata per un’ultima imperdibile stagione. Preparatevi a un finale che non dimenticherete facilmente. #Morgane, prossimamente su Rai 1. #MorganeDetectiveGeniale #Morgane5 #HPI x.com