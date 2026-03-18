A Gabicce Mare, le colonne che sostengono il Mississippi sono quasi tutte prive di copertura. Nonostante siano stati spesi 73mila euro, le protezioni sono scomparse e le colonne sono rimaste scoperte. La situazione è visibile a chi passa nei pressi della struttura, dove si nota chiaramente che le coperture sono andate perse. La scena si presenta senza più le parti di protezione originali.

Gabicce Mare, 18 marzo 2026 – Le coperture delle colonne che reggono il Mississippi ormai se ne sono andate quasi tutte. Ne sono rimaste 8 su 45: le altre hanno preso letteralmente il via. Strappate dalle mareggiate alcune sono andate perse in mare, altre sono finite sulla spiaggia tra Cattolica e Gabicce. Va avanti così ormai da tre anni, da quando sono stati terminati gli interventi di ristrutturazione nell’estate 2022, dopo circa una ventina di mesi di lavori e una spesa complessiva di quasi due milioni di euro. Aspetto da ‘anatra zoppa’. Il primo distacco a gennaio 2023, poi via via sono diventate sempre di più le colonne rimaste nude... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mississippi, che beffa: spesi 73mila euro ma le sue colonne sono già rimaste ‘nude’

Articoli correlati

Sanremo: le canzoni che non hanno vinto ma sono rimaste per sempre«Le classifiche di Sanremo, in realtà, sono tre: la prima è quella del sabato sera, il risultato immediato del festival e anche il senso della gara;...

Le colonne sonore dei film romantici rimaste nella storiaIl cinema ha regalato numerosi capolavori e con esso anche le colonne sonore, che a loro volta hanno fatto la storia, soprattutto se si parla di...