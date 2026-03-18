Micaela Ramazzotti ha annunciato che si sposerà con l’uomo con cui ha vissuto il suo percorso sentimentale. Le nozze saranno intime e si terranno a breve. Dopo anni di relazioni sotto i riflettori, l’attrice ha deciso di celebrare questo passo in modo riservato. La notizia arriva dopo un periodo di stabilità e serenità per la protagonista.

Dopo un percorso sentimentale intenso e spesso sotto i riflettori, Micaela Ramazzotti sembra aver trovato finalmente un equilibrio profondo e autentico. L’attrice e regista, che negli ultimi anni ha vissuto importanti cambiamenti nella sua vita privata, è ora pronta a compiere un nuovo passo: dire sì all’uomo che le ha fatto riscoprire l’amore in una forma completamente diversa. Una scelta che arriva con naturalezza, lontano dai clamori e più vicina a un’idea di felicità semplice e condivisa. View this post on Instagram Micaela Ramazzotti va a nozze: presto il matrimonio col compagno. La relazione tra Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto è nata sul set del film Felicità, diretto proprio da lei nel 2022. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Micaela Ramazzotti è pronta sposare l’uomo “con cui ha conosciuto l’amore”: presto le nozze intime

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