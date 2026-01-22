Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza | nove anni d’amore e il conto alla rovescia per le nozze

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza celebrano nove anni di relazione, tra ricordi familiari e momenti di preparazione per il loro matrimonio. In questo articolo, si ripercorrono i momenti più significativi della coppia e si aggiornano sui dettagli delle nozze imminenti, offrendo uno sguardo sobrio e rispettoso sulla loro storia.

Una dedica dolcissima, ricordi di famiglia e i preparativi frenetici per il matrimonio: il racconto dell’anniversario della coppia Nove anni. Una dedica dolcissima, ricordi di famiglia e i preparativi frenetici per il matrimonio: il racconto dell’anniversario della coppia Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno celebrato il loro nono anniversario. L’influencer ha condiviso una foto dolcissima con il futuro marito: sorrisi, mani intrecciate e il messaggio semplice e diretto, “Nove anni insieme! Ti amo”.Lo scatto è stato catturato durante la loro ultima vacanza insieme a Michelle Hunziker, mamma di Aurora, e alle sorelline Sole e Celeste. 🔗 Leggi su Novella2000.it

