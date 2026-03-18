Mercedes | il nuovo tetto a libro che rivoluziona l’accesso

Mercedes-Benz ha presentato un nuovo brevetto tedesco per un sistema di tetto apribile a libro. La casa automobilistica ha sviluppato questa soluzione rivolta a migliorare l'accesso e la praticità dei veicoli. Il brevetto, registrato il 18 marzo 2026, descrive nel dettaglio le caratteristiche tecniche del meccanismo. La novità riguarda l’innovativo modo di aprire e chiudere il tetto, pensato per essere più funzionale.

Stoccarda, 18 marzo 2026: Mercedes-Benz ha ottenuto un nuovo brevetto tedesco che descrive un sistema di tetto apribile a libro. La soluzione prevede pannelli mobili con cerniere multiple che si piegano su se stessi per eliminare l’ostacolo del montante laterale durante l’accesso alla vettura. Questa innovazione nasce dalla necessità pratica di risolvere un fastidio antico nel settore automobilistico. L’obiettivo dichiarato è rendere più semplice la salita e la discesa dall’abitacolo senza doverci piegare sotto il telaio alto. Il progetto cita esplicitamente soluzioni precedenti come quelle di HiPhi e Rolls-Royce, riconoscendone i limiti strutturali per proporre una via alternativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mercedes: il nuovo tetto a libro che rivoluziona l’accesso Articoli correlati Tag Team: il nuovo gioco da tavolo che rivoluziona iIl 10 marzo 2026, alle ore 09:00, il panorama dei giochi da tavolo in Italia si arricchisce con l’arrivo di Tag Team, un titolo che ridefinisce i... Mercedes rivoluziona baby Classe G: ibrida e 700 km elettriciMercedes baby Classe G 2027: flessibilità ibrida per conquistare il mercato Mercedes sta ripensando la strategia per la baby Classe G, il fuoristrada... A Brief History of the Mazda RX-7 Una selezione di notizie su Mercedes il nuovo tetto a libro che... Temi più discussi: Mercedes brevetta nuovo sistema portiere e tetto per facilitare accesso; Ferrari, presentata la nuova Amalfi Spider: foto e dettagli; Mercedes VLE: una limousine nell'era elettrica. Primo modello sviluppato sulla nuova piattaforma modulare Van Architecture; MERCEDES VLE, LO SPAZIO DEL LUSSO. Tetto pieghevole di Mercedes, apertura senza montante per accesso totaleMercedes Benz deposita un brevetto per un tetto pieghevole con cerniere multiple che elimina il montante laterale. Vantaggi per accessibilità, ma sfide tecniche, tenuta e costi potrebbero limitarne l' ... msn.com Mercedes brevetta un tetto che si apre a libro: risolve un fastidioUn nuovo brevetto mostra un tetto a cerniere multiple che si piega su se stesso, rendendo l'accesso a bordo più semplice e senza ingombri ... msn.com Il pilota Mercedes svela il prossimo obiettivo https://mdst.it/4uTAm2P #SportMediaset - facebook.com facebook "È una grande soddisfazione, merito a lui e alla Mercedes, è stato un grande lavoro di squadra". Così, Veronica Pomaro, madre di Kimi Antonelli, parlando con i cronisti subito dopo l'arrivo del figlio, vincitore del Gp di Cina in Formula 1 il 15 marzo, all'aeroport x.com