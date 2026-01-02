Bando di residenza Portraits on stage 2025 per giovani compagnie o artisti under 35

La Rete interregionale Portraits on stage annuncia la quinta edizione del Bando di residenza 2025, dedicato a giovani compagnie e artisti under 35. L’iniziativa mira a sostenere progetti originali di spettacolo dal vivo che interpretano il tema dell’arte figurativa, offrendo opportunità di residenza e sviluppo creativo. Il bando si rivolge a realtà emergenti interessate a esplorare nuove modalità espressive e a valorizzare il talento giovanile nel panorama culturale.

Arezzo, 2 gennaio 2026 – La Rete interregionale Portraits on stage è lieta di promuovere la quinta edizione del , volto al sostegno di progetti artistici inediti di spettacolo dal vivo declinanti il tema dell'arte figurativa. Ai vincitori – nel numero minimo di tre – verrà offerta la possibilità di sviluppare il proprio progetto attraverso l'assegnazione di una o più residenze artistiche nelle sedi messe a disposizione dai promotori: Laboratori Permanenti (Sansepolcro – AR) Settimo Cielo (Arsoli – RM) Teatri d'Imbarco (Firenze) Diesis Teatrango (Bucine – AR).

