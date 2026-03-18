Alle 18:45 di oggi si affrontano Mainz 05 e Sigma Olomuc nella partita di ritorno dei sedicesimi di finale di Conference League. Dopo il pareggio a reti bianche dell’andata, il risultato di questa sfida deciderà quale delle due squadre avanza ai quarti. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le quote sono disponibili per chi vuole scommettere sull’esito.

Dopo il pareggio a reti bianche dell’andata tra Mainz 05 e Sigma Olomuc è ancora tutto aperto e saranno questi 90 o più minuti a decidere che accederà ai quarti di finale di Conference League. Intanto la squadra di Fischer ha trovato a Brema una vittoria di platino in chiave salvezza issandosi a +4 sul terzultimo posto e proseguendo nella serie di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Mainz 05-Sigma Olomuc (Conference League, 19-03-2026 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Articoli correlati

Mainz 05-Sigma Olomuc (Conference League, 19-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiDopo il pareggio a reti bianche dell’andata tra Mainz 05 e Sigma Olomuc è ancora tutto aperto e saranno questi 90 o più minuti a decidere che...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sigma Olomuc

Temi più discussi: Pronostico Mainz 05-Sigma Olomouc: analisi e probabili formazioni 19/03/2026 Conference League; 1. FSV Mainz 05 vs. SK Sigma Olomouc Europa Conference League preview: Team news and predicted lineups; Confirmed Lineups: SK Sigma Olomouc vs. 1. FSV Mainz; Sigma Olomouc 0-0 Mainz: Advantage Mainz in Conference League tie.

Pronostico FSV Mainz 05 vs Sigma Olomouc – 19 Marzo 2026Il confronto del UEFA Europa Conference League tra FSV Mainz 05 e Sigma Olomouc, in programma il 19 Marzo 2026 alle 18:45 presso la suggestiva Mewa Arena, ... news-sports.it

Entra nel canale WhatsAppConference League 2025/2026, Ottavi di finale. Cronaca minuto per minuto di Sigma Olomouc-1. FSV Mainz 05: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

Risultati playoff di Conference League: 1) Nk Celje-Drita (and.3-2) (rit.3-2) 2) Sampsunspor-Shkendija (and.1-0) (rit.4-0) 3) Fiorentina-Jagiellonia Bialystok (and.3-0) (rit.2-4) 4) Rijeka-Omonia (and.1-0) (and.1-0) (rit.3-1) 5) Losanna-Sigma Olomuc (and.1-2) (rit. - facebook.com facebook