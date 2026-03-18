Mainz 05-Sigma Olomuc Conference League 19-03-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 18:45 di oggi, nel match di ritorno tra Mainz 05 e Sigma Olomuc valido per la Conference League, le formazioni scenderanno in campo dopo il pareggio a reti bianche dell’andata. Il risultato di questa sfida deciderà quale delle due squadre avanzerà ai quarti di finale. La partita si gioca in un clima di grande attesa e incertezza, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo per la qualificazione.

Dopo il pareggio a reti bianche dell’andata tra Mainz 05 e Sigma Olomuc è ancora tutto aperto e saranno questi 90 o più minuti a decidere che accederà ai quarti di finale di Conference League.  Intanto la squadra di Fischer ha trovato a Brema una vittoria di platino in chiave salvezza issandosi a +4 sul terzultimo posto e proseguendo nella serie di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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