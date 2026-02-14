’Lupin il musical’ il ladro rubacuori stasera al comunale

Stasera al teatro comunale di Cesenatico, la compagnia della Corona mette in scena “Lupin, il musical”, portando in scena il famoso ladro gentiluomo interpretato da attori noti come Flavio Gismondi, Angelica Cinquantini e Umberto Scida. La rappresentazione inizia alle 21 e promette uno spettacolo ricco di musica e azione, con interpreti di grande esperienza nel panorama teatrale e televisivo.

Torna il musical al teatro comunale di Cesenatico. Stasera alle 21 la compagnia della Corona metterà in scena "Lupin, il musical", per uno spettacolo con protagonisti attori di alto livello, tra i quali Flavio Gismondi (già protagonista in Giulietta e Romeo, Un posto al sole, Newsies e Fame), Angelica Cinquantini (Casanova opera pop, I Cesaroni, Viola come il mare 2), ed Umberto Scida (il "Re dell'Operetta", Rent, Jesus Christ Superstar, Il principe ranocchio). L'atmosfera della bomboniera dai velluti blu a due passi dal porto canale, sarà quella della Parigi degli anni '30, satura di fascino e di mistero, che fa da cornice ad una storia fatta di sogni e speranze, ma anche ironia, passione e vendetta.