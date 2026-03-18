Durante la cerimonia degli Oscar 2026, molte attrici hanno indossato scarpe provenienti dalla Romagna, attirando l’attenzione per la loro scelta di stile. La serata si è svolta con un’atmosfera più sobria rispetto agli anni scorsi, in un contesto internazionale complesso. Dopo l’evento, si è iniziato a osservare con interesse i dettagli dei look sfoggiati sul tappeto rosso.

Cesena, 18 marzo 2026 – Archiviata una notte degli Oscar 2026 decisamente in sordina rispetto alle edizioni precedenti – complice una congiuntura globale assai difficile - è arrivato il momento di concedersi un po’ di leggerezza e curiosare fra i look sfoggiati dalle celebrities. Obiettivo - i lettori affezionati già lo sanno - è riconoscere le creazioni delle maison sammauresi, comparse, anche quest’anno, ai piedi di tante star del grande schermo. Valentina Merli e la notte hollywoodiana post Oscar: “Con Jay-Z ho ballato in Valentino e ciabatte” Jessie Buckley (miglior attrice) in Gianvito Rossi. A cominciare dall’attrice irlandese Jessie Buckley, vincitrice della statuetta come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione in ‘Hamnet’, film diretto da Chloé Zhao. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Look degli Oscar 2026: scarpe made in Romagna per tante attrici (e vincitrici)

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